Donnarumma sfida Tonali: “So che proverà a segnarmi, ma non ci riuscirà”

21/11/2025 | 16:35:56

Il Manchester City di Donnarumma si appresta a sfidare il Newcastle, le parole dell’ex PSG e Milan a Sky Sports riguardo alla sfida in arrivo contro Tonali: “Se ne abbiamo parlato? Abbiamo scherzato un po’. C’è un rapporto stupendo. Il mio telefono è pieno di sue foto divertenti, che si scatta quando non ci sono. Abbiamo un rapporto speciale, è difficile. Ne abbiamo parlato, sarà una partita complicata perché andare a giocare lì è difficilissimo: sono una grande squadra, noi vogliamo continuare il nostro percorso, pur sapendo che sarà difficile. So che proverà a segnarmi ma non ci riuscirà”.

Foto: Instagram Manchester City