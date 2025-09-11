Donnarumma sfida il Napoli: “Sono forti, ma noi vogliamo vincere la Champions”

11/09/2025 | 20:37:14

Gianluigi Donnarumma si è espresso ai canali ufficiali del Manchester City anche sulla partita con il Napoli: “Si tratta di una squadra forte, ma è giusto così perché non esistono partite facili a questi livelli. Io a Napoli ho tanti amici, ma noi dobbiamo pensare solo a vincere per iniziare al meglio la nostra stagione in Europa. La Champions è uno dei nostri obiettivi, non possiamo nasconderci: è una competizione che si vince con un approccio umile, ragionando partita dopo partita”.

foto x City