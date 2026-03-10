Donnarumma: “Senza Mbappé avrò meno lavoro da fare, spero che al ritorno ci sia”

10/03/2026 | 20:15:27

Gianluigi Donnarumma ha parlato in conferenza stampa dell’assenza di Mbappé dalla partita tra PSG e City: “Per un portiere, non dover affrontare giocatori di questo calibro può essere un vantaggio. Direi che avrò meno lavoro da fare. Ma i giocatori che lo sostituiranno sono comunque dei campioni. Dovremo prestare la stessa attenzione. Kylian è un mio grande amico e spero che possa essere pronto per la gara di ritorno perché se lo merita. Ho avuto la fortuna di giocare con lui ed è uno dei giocatori più incredibili al mondo, ha un talento immenso”.

foto sito city