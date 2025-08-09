Donnarumma, saranno giorni caldi. Il riepilogo e gli scenari

09/08/2025 | 18:29:58

Saranno giorni caldi per Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Certo, non può essere esclusa la possibilità che rimanga per liberarsi a parametro zero visto che non ci sono ormai da settimane margini per il rinnovo del contratto con il suo attuale club. Ma l’arrivo di un titolare come Chevalier non è un fattore tranquillizzante, Gigio non si sente inferiore a nessuno, a maggior stagione dopo una stagione (l’ultima) condotta da assoluto protagonista. Nelle scorse settimane abbiamo anticipato le tracce Manchester City e Bayern, a prescindere dal fatto che siano a posto e che non abbiano necessità imminenti in quel ruolo. Ma con un Donnarumma sul mercato…

Foto: Instagram PSG