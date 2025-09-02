Donnarumma saluta il PSG: “Grazie di tutto, Paris”

02/09/2025 | 20:20:43

Mediante il proprio profilo social, Gigio Donnarumma, diventato nuovo portiere del Manchester City nell’ultima giornata di calciomercato, ha salutato con un post la sua ex squadra, il PSG. Ricordiamo che la notizia di Donnarumma al City affonda le proprie radici addirittura il 7 maggio, come raccontato in esclusiva. “Thank you for everything, Paris (Grazie di tutto, Paris)”, il breve messaggio del portiere della Nazionale. All’interno della grafica figurano alcuni momenti indelebili della storia parigina del numero 25 dei Citizens, accompagnati da numeri di un certo spessore. Dal debutto avvenuto nella stagione 21/22, passando per i campionati vinti (stagione 21-22, 22-23, 23-24), la coppa di Francia del 23-24 e l’ultimo storico risultato ottenuto, il Treble. Donnarumma ha così ringraziato la società che tanto gli ha dato, ma che tanto gli ha tolto nell’ultimo periodo.

Foto: Instagram Donnarumma