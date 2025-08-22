Donnarumma saluta il PSG: commozione e cori al Parco dei Principi dopo la vittoria sull’Angers

23/08/2025 | 00:14:09

Il PSG batte l’Angers 1-0 nella seconda giornata di Ligue 1, ma la scena è tutta per Gigio Donnarumma a Parigi, salutato da compagni e tifosi. Passerella trionfale di tutta la squadra, tra fuochi d’artificio e colonne sonore in mezzo al fiume di ricordi e trofei, con la Champions League a fare da protagonista nella vetrina personale del portiere. Un appuntamento allestito nei minimi particolari e che ha visto il Parco dei Principi vestirsi a festa dopo la vittoria 1-0 sull’Angers (gol di Fabian Ruiz al 50′), con tanto di passerella di tutti i protagonisti per il portiere ex Milan.

Foto: Instagram PSG