Donnarumma: “Rinnovo? Ora vado in Nazionale. Non lo so, vediamo”

01/06/2025 | 00:25:07

Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Champions League vinta per 5-0 sull’Inter: “C’è tutta la stagione, anche dura che è stata. Eravamo quasi fuori dalla Champions, poi siamo riusciti a reagire e da lì è partita la nostra rincorsa, adesso ce la godiamo tutta perché abbiamo fatto una stagione straordinaria. Il mister tutte le partite ci lascia tranquilli e liberi, a casa con la famiglia: quello penso sia la cosa più importante. Lui è stato bravo in questo, è la sua filosofia e la tranquillità si è vista in campo, non sembrava una finale di Champions. So quanta grinta ci mettono gli italiani, ma siamo riusciti a gestirla bene, c’era tanto movimento in campo e quello penso che ci abbia aiutato tanto”.

“All’Europeo hai tutto un paese con te: è differente quando rappresenti un paese, perché la tensione è ancora più alta. Poi tutte le finali sono diverse”.

Sul rinnovo: “Non lo so, vediamo in questi giorni, ora vado in Nazionale perché bisogna andare lì concentrati per affrontare due partite importanti”.

Foto; Instagram PSG