Il mercato che esplode all’improvviso, nei giorni che hanno portato all’Europeo. In fondo, un classico su questi schermi. E due notizie che avevano da giorni e giorni l’aria di essere ufficiali. Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain e Maurizio Sarri nuovo allenatore della Lazio.

Per la verità Sarri alla Lazio è già ufficiale. Donnarumma è una storia improvvisa di domenica scorsa, l’irruzione di Leonardo, concorrenza scavalcata e la volontà ribadita di voler chiudere in tempi strettissimi, magari prima dell’Europeo.

Cinque anni di contratto, almeno 12 milioni a stagione (con i bonus), con una base fissa di 10 milioni e meno male che avrebbe dovuto guadagnare di meno tra presunte richieste di un abbassamento dell’ingaggio, eventuali e varie poco aderenti alla realtà delle cose. Ieri sera vi abbiamo parlato di accordi totali.

Maurizio Sarri alla Lazio è un’evoluzione che ha fatto diventare la trattativa bollente, indirizzata verso la definizione già dallo scorso weekend malgrado diffidenze, interpretazioni non sempre giuste, firme inventate, ansie e preoccupazioni. Il mercato deve ancora iniziare, ma è come se fossimo a fine luglio per l’intensità delle ultime settimane: Donnarumma-PSG e Sarri-Lazio, il bello della diretta.

