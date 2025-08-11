Donnarumma, il caso è servito: una storia già vista. E quell’interesse del City…

11/08/2025 | 12:05:07

Proposta a ribasso da parte del PSG per Gigio Donnarumma e…il “caso” è servito. Con il tema rinnovo che sembra non avere spazio nelle idee dell’entourage del portiere italiano, il futuro di Donnarumma sembra – si fa fatica a crederci – lontanissimo da Parigi. Qualche tempo fa, vi avevamo svelato in esclusiva l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola e del Bayern Monaco. Nel frattempo, il club parigino si è tutelato, mettendo sotto scacco l’ex Milan, con una mossa astuta e lungimirante: l’acquisto di Lucas Chevalier. Una soluzione che dimostra la linea coerente dei francesi, non più “schiavi” dei suoi gioielli. Una scelta che nelle ultime stagioni ha pagato con un’annata da incorniciare. Ragion per cui, visti i precedenti dell’estate 2021 (addio al Milan), tutto lascia pensare ai titoli di coda della storia all’ombra della Tour Eiffel del nativo di Castellammare di Stabia. Ne vedremo delle belle.

Foto: Instragam PSG