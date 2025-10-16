Donnarumma: “Per lo scudetto ci sarà da divertirsi. Guardiola? La realtà è meglio di come la prevedevo”

16/10/2025 | 12:08:53

Tra le colonne de La Gazzetta dello sport, Gianluigi Donnarumma ha parlato della corsa scudetto: “Milan da tricolore? Sicuramente Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo. Le altre? La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi appunto. Guardiola? Quando lo ascolti resti incantato. Me lo immaginavo così, ma la realtà è ancora meglio di come la prevedevo. Spero di restare a Manchester il più a lungo possibile, di passare un’esperienza davvero unica. Mi ha voluto lui”.

foto instagram city