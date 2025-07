Donnarumma, parla l’agente: “Era scosso, non voleva far male a Musiala”

07/07/2025 | 09:24:25

Vincenzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport e ha difeso il portiere azzurro dopo il duro scontro con Jamal Musiala, che ha causato l’infortunio del tedesco: «È bastata una frazione di secondo per trasformare un intervento in un fallo da rigore. Gigio è arrivato prima sul pallone, poi non ha potuto evitare il contatto. È ingiusto pensare che volesse fare del male a Musiala, al quale auguriamo una pronta guarigione». Poi, un retroscena dallo spogliatoio: «Appena rientrato, ha acceso il telefono – cosa che non fa mai prima della fine della partita – e mi ha scritto dicendomi che era molto scosso. Non l’ha fatto apposta».

Foto: Instagram Donnarumma