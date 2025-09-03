Donnarumma: “Non vedevo l’ora di andare al City, Guardiola mi ha voluto fortemente”

03/09/2025 | 14:29:57

Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa anche delle sue recenti scelte di mercato, compreso il trasferimento al Manchester City che vi abbiamo anticipato in esclusiva a partire dal 7 maggio. “Non vedevo l’ora di andare al City, Guardiola mi ha fortemente voluto e questo mi ha lusingato. Essere corteggiato dalla società più forte al mondo non può che renderti orgoglioso. Sono molto emozionato e contento. Con Luis Enrique ho sempre avuto un ottimo rapporto, è stati diretto fin dai primi giorni con me. Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte. L’allenatore ha il potere di decidere, ma aver avuto il supporto dei miei compagni mi ha fatto capire cosa avevo d’ago al PSG, credo sia la cosa più importante. A Parigi sono stato benissimo, mi sono sentito a casa in questi quattro anni. Non li dimenticherò mai. Cosa penso di Gattuso? L’ho avuto come allenatore al Milan, conosco la persona e so cosa può dare. Sono contento di averlo ritrovato qui, ha cominciato alla grande e sto dando tutto. L’ultima è stata una delle stagioni migliori della mia carriera e ne sono orgoglioso. Spero di continuare così e di vincere tanti altri trofei, ma ora il primo obiettivo è la Nazionale, abbiamo due gare importanti e bisogna lavorare bene”.

foto instagram donnarumma