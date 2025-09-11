Donnarumma: “Non sto nella pelle, il City è una delle migliori squadre al mondo. Tutti i calciatori sognano la Premier”

11/09/2025 | 20:32:45

Gianlugi Donnarumma ha parlato ai canali ufficiali del City per la prima volta: “Non sto nella pelle, sono arrivato qui con la mia famiglia e siamo stati accolti da un’altra grande famiglia, quella del club. Sono orgoglioso di essere qui e non vedo l’ora di iniziare e vestire la maglia del City, una delle migliori squadre al mondo. Il City ha una storia gloriosa, è una società sempre affamata di vittorie. E poi giocherò in Premier, il torneo più bello del mondo, a cui ogni calciatore aspira: anche io ho sempre sognato di giocarci e ora mi sento pronto per questa sfida. City è un club che mi ha sempre affascinato – ha proseguito Donnarumma – e che ho sempre seguito con attenzione anche da avversario. Ora che indosso questa maglia ho subito notato che qui tutto è fantastico: dal centro di allenamento allo stadio. Non te ne rendi conto finché non lo vedi con i tuoi occhi. So che ci sarà tanta concorrenza nel mio ruolo, ma è un qualcosa di positivo per tutti: dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e stare uniti per il bene del City. Guardiola? La sua carriera parla per lui: il solo fatto che mi volesse qui per me è motivo di grande orgoglio. Essere allenato da lui credo sia ideale per qualsiasi calciatore. Sono certo che mi aiuterà molto e che faremo grandi cose insieme: oggi, ma anche nei prossimi anni. Champions? È il trofeo più bello per un calciatore: sollevarla al cielo è stata un’emozione unica e speciale. Si tratta di una squadra forte, ma è giusto così perché non esistono partite facili a questi livelli. Io a Napoli ho tanti amici, ma noi dobbiamo pensare solo a vincere per iniziare al meglio la nostra stagione in Europa. La Champions è uno dei nostri obiettivi, non possiamo nasconderci: è una competizione che si vince con un approccio umile, ragionando partita dopo partita”.

FOTO X City