Donnarumma: “Non siamo questi, il secondo gol è inaccettabile”

Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia e del PSG, parla così a Sky Sport dopo il ko di oggi contro la Svizzera che è costata l’eliminazione dagli Europei 2024: “Davvero siamo questi? Per me no. Difficile anche parlare. C’è bisogno di fare un mea culpa, prendersi le responsabilità e chiedere scusa. Non siamo mai entrati in partita, bisogna accettarlo a malincuore e dare merito a loro che hanno fatto una grande partita. Ma noi dovevamo fare molto meglio. Giocare le coppe e le competizioni europee aiuterà tanti di noi, tanti ragazzi, a gestire meglio queste partite e ad avere ritmi più alti. Quando giochi questo tipo di partite il ritiro è diverso, ma abbiamo tanti giovani forti che possono crescere e migliorare. Dobbiamo andare avanti tutti insieme e lo faremo”.

Poi ha proseguito.“Quando calci due-tre palle e vedi che la prendono loro secondo me se riesci a uscire dal basso è meglio, fai meno fatica. Se recuperano palla loro poi c’è un buco enorme e questo dobbiamo farlo meglio. Serve la forza per gestire meglio i palloni e di appoggiarli in maniera pulita. Loro hanno tenuto meglio la palla e questo ci ha ammazzato, non avevamo tempo di pensare, non eravamo aggressivi e quando è così rischi l’imbarcata. C’è da prendersi tutti le responsabilità, sappiamo che ognuno di noi poteva fare meglio e ora dobbiamo andare avanti”.

Infine: “Cosa è mancato? La voglia di reagire, di aiutarsi l’uno con l’altro. Quando siamo rientrati nel secondo tempo abbiamo preso subito il secondo gol e questo è inaccettabile”.

Foto: Instagram Donnarumma