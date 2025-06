Donnarumma: “Non ho spiegazioni. Ognuno deve fare mea culpa, dopo se ne esce tutti insieme”

06/06/2025 | 23:00:26

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il capitano della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia: “Non ho spiegazioni al momento. Bisogna solo andare dentro e rendersi conto della prestazione di stasera, i nostri tifosi non meritano questo. Da queste partite dobbiamo uscire tutti insieme, serve un esame di coscienza. Come uscirne? Da noi, deve scattare da noi innanzitutto. Siamo l’Italia e non sono accettabili queste partite. Ognuno deve fare mea culpa e dopo se ne esce tutti insieme. Dobbiamo stare più uniti di prima”.

Foto: Instagram Donnarumma