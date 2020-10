Donnarumma: «Nessun passo indietro, l’Olanda era forte e si sapeva»

Gianluigi Donnarumma ha salvato l’Italia nella ripresa sul punteggio di 1-1. Il portiere del Milan analizza così il pareggio con con l’Olanda. «Ci tenevamo a far bene e a vincere a Bergamo – ha detto alla Rai -. E’ stata una partita dura. Abbiamo avuto più occasioni limpide noi, ma non le abbiamo sfruttate. Rispetto all’andata non è stato un passo indietro, loro sono forti e lo sapevamo. Sono d’accordo con Mancini: ci ritroveremo a novembre e vinceremo le prossime due partite».

Foto: Zimbio