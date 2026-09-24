Donnarumma: “Mancini ci darà una mano a creare una grande Nazionale. Vogliamo comandare il gioco”

24/09/2026 | 20:00:41

Gianluigi Donnarumma presenta la sfida di Nations League contro il Belgio, in programma domani sera alle 20:45 all’Olimpico di Roma: “Sono stati giorni durissimi, faccio anche fatica a raccontarli, è stata un’estate particolare e lunghissima, ma bisogna ricominciare. Abbiamo grande voglia e si apre un nuovo ciclo, domani sta a noi dare ai tifosi quella carica per innamorarsi della maglia azzurra. Sono tutti ragazzi forti, Romano, per dirne uno, mi ha impressionato tanto e ci sono tanti giovani che hanno tanta voglia. Sono sicuro che saranno il futuro di questo nuovo ciclo, noi della vecchia guardia dobbiamo essere bravi a farli stare al meglio e aiutarli nei momenti di difficoltà. Abbiamo parlato di Zenica solo oggi due minuti ma non c’era la voglia, il dolore era grande per riaprire quel discorso. Il nostro obiettivo è fare una grande Nazionale, Mancini ci darà una grande mano in questo. Vogliamo essere propositivi, aggressivi e comandare il gioco, affronteremo squadre forti però la nostra idea è quella di essere propositivi. L’Europeo 2021 insegna”.

Foto: Instagram Donnarumma