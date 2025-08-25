Esclusiva: Donnarumma, il Manchester City sfiora i 30 milioni. I dettagli

25/08/2025 | 18:46:42

Il Manchester City è in pista per Gigio Donnarumma addirittura dal 7 maggio, come raccontato in esclusiva. Negli ultimi giorni siamo in piena no stop tra i due club, il Paris Saint-Germain era partito da una richiesta di 45-50 milioni, ma è normale pensare che in qualche modo si cercherà di arrivare a una soluzione. Nel frattempo il City ha migliorato proposto arrivando a sfiorare – con i bonus – i 30 milioni. Si andrà no stop in questa settimana, Guardiola ha chiesto Donnarumma entro la sessione estiva del calciomercato.

Foto: Instagram Donnarumma

