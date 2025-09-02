Manchester City, scelto il numero di maglia di Donnarumma: il comunicato

02/09/2025 | 20:08:12

“Il City ingaggia il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma! Il 26enne è diventato il nostro settimo acquisto di questa estate e ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al Club fino al 2030. Arriva all’Etihad Stadium con un curriculum eccezionale, dopo essersi distinto al Paris Saint-Germain e, prima ancora, in una splendida avventura con il Milan. Dopo il passaggio al PSG nell’estate del 2021, ha indossato in diverse occasioni i numeri 99, 50, 16 e 1. In precedenza, aveva trascorso sette stagioni con la prima squadra del Milan, dove portava il numero 99. Con i rossoneri aveva debuttato nel 2015, a soli 16 anni, arrivando poi a collezionare 247 presenze complessive. Ora, dopo l’approdo alla squadra di Pep Guardiola, ha scelto di indossare la maglia numero 25. Manuel Akanji, passato oggi in prestito stagionale all’Inter, era stato l’ultimo a vestire questo numero. Prima di lui l’avevano indossato: Fernandinho (2013/14 – 2021/22), Joe Hart (2009/10 – 2011/12), Emmanuel Adebayor (2009/10), Wayne Bridge (2008/09) e Joe Hart (2006/07 – 2007/08)”.

Foto: sito Manchester City