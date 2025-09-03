Donnarumma: “Luis Enrique è stato diretto con me, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto”

03/09/2025 | 15:53:20

Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia ha parlato anche del rapporto con Luis Enrique, dopo l’addio al PSG: “Ho sempre avuto un ottimo legame con lui. Ho apprezzato perché è stato diretto con me. Deluso? Non so, è giusto che ogni allenatore faccia le sue scelte. Il supporto dei compagni di squadra mi ha fatto capire cosa ho dato al PSG ed è la cosa più importante. Oltre il calcio rimane questo. Sapere dell’affetto di tutti, di tutto l’ambiente Psg, dei miei compagni, mi rende orgoglioso“. “Quando mi ha detto che era finita? Me lo ha detto all’inizio del ritiro. Io mi sono allenato, ho fatto tutto bene e dal punto di vista fisico e mentale sono a posto”.

Foto: Instagram PSG