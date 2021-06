Donnarumma, le conferme francesi di quasi due ore dopo. Cosa può accadere ora

Gigio Donnarumma e il ritorno importante (a sorpresa) del Paris Saint-Germain. Ieri alle 14,59 vi abbiamo svelato i contatti a sorpresa tra Leonardo e Raiola per il portiere che a fine mese concluderà il suo rapporto con il Milan. A sorpresa perché il Psg ha deciso di sondare pesantemente, malgrado il recente rinnovo di Navas. Ieri, quasi due ore dopo (erano le 16,36) Foot Mercato ha ribadito esattamente lo stesso concetto, peccato non abbia citato la fonte originaria, attribuendosi la paternità che non avevano. Pazienza. Cosa può accadere ora? Il Psg è tornato, il Barcellona oggi è defilato, ma la Juve c’è da settembre, quindi va sempre assolutamente considerata in un discorso legato ovviamente alla posizione di Szczesny. Cronologicamente la Juve è stato il primo club a muoversi, era settembre, un aspetto che non va trascurato. Anche se ieri abbiamo registrato la nuova mossa del Psg.

#Donnarumma, c’è anche il #Psg. Contatti importanti nelle ultime ore, ben oltre il rinnovo di #Navas. La #Juve resta in lizza, vedremo come e quando risponderà. Il #Barcellona defilato @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 6, 2021

🚨 Info : Après avoir trouvé un accord avec Wijnaldum 🇳🇱, le #PSG veut conclure rapidement le dossier Gianluigi Donnarumma 🇮🇹. Les discussions se sont intensifiées ces dernières heures entre Leonardo et Mino Raiola. [@HanifBerkane]https://t.co/gSo925S886 — Santi’ FM (@Santi_J_FM) June 6, 2021

FOTO: Twitter Milan