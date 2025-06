Donnarumma: “L’atteggiamento delle ultime due gare non è stato perfetto. Non sono stati giorni facili”

09/06/2025 | 23:20:24

Il capitano della Nazionale, Gigio Donnarumma, ha parlato a Rai Sport al termine della sfida vinta per 2-0 contro la Moldova: “Non sono stati giorni facili, la verità è che il mister si meritava di finire con una grande vittoria. Potevamo fare meglio, è un dispiacere enorme che non sarà più il nostro allenatore. Potevamo fare di più, nelle ultime partite è stato sbagliato l’atteggiamento che in maglia azzurra non può mai mancare”.

Come avete preso l’esonero di Spalletti?

“Non è stato facile, col mister e lo staff si era creato un rapporto che va oltre al calcio. Sono stati momenti difficili anche per lui, abbiamo cercato di preparare al meglio questa partita. Ci ha dato tutto anche stavolta, è stata la conferma che è una grande persona”.

Cosa è mancato in questi biennio?

“Non lo so, ci sono stati degli alti dopo l’Europeo però non siamo riusciti a trovare l’equilibrio e questo è quello che dispiace di più. Ci prendiamo anche noi le nostre responsabilità per quello che è successo”.

L’Italia deve andare al Mondiale…

“Assolutamente, non so chi verrà adesso. Lo deciderà il presidente, ma visti i nomi sono molto fiducioso perché sono tutti grandi professionisti”.

Ripartirà da Donnarumma capitano?

“Quello lo deciderà l’allenatore, io darò sempre il massimo quando vestirò la maglia della Nazionale”.

Foto: Instagram Donnarumma