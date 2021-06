Donnarumma lascia l’hotel: visite Psg a Roma e non a Firenze

Come anticipato ieri sera Gigio Donnarumma ha lasciato il ritiro della Nazionale per andarea svolgere le visite mediche come previsto. Il portiere della Nazionale italiana, accompagnato da Vialli, questa mattina alle 9 ha sfruttato il giorno libero concesso dal ct Mancini per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto quinquennale con il Paris Saint-Germain in una clinica della capitale dove incontrerà il responsabile medico del Psg Christohe Baudot. Non saranno a Firenze infatti i test, ma a Roma. In serata farà ritorno insieme al resto della nazionale direttamente a Coverciano.

Foto: Twitter personale