Donnarumma: “La Francia ha delle assenze, ma sappiamo le loro qualità. Mbappé? Non so cosa sia successo”

Qui di seguito le parole in conferenza stampa del numero uno azzurro Gianluigi Donnarumma.

“Il difficile è continuare con le prestazioni. Il nostro obiettivo ora è continuare a migliorare, lavorare e divertirci e far divertire la gente. È un gruppo sano, sto rivedendo lo spirito del vecchio Europeo. Sono tutti ragazzi giovani che hanno voglia di dimostrare, di indossare questa maglia. Su questo non si può dire niente ai ragazzi, l’importante è sudare la maglia e dare sempre il 200%. Domani il nostro obiettivo sarà fare una grande partita e portarla a casa”.

E sulla Francia, rivale nella sfida di domani: “Un avversario con delle assenze, ma sappiamo la qualità dei sostituti e di tutta la rosa. Una Francia che non ha fatto risultato nell’ultima partita e quindi sarà più arrabbiata. C’è stato poco tempo per prepararla, ma oggi lavoreremo su alcune situazioni. Ci sarà da soffrire perché sono una squadra tecnica, di grande corsa, conosco un po’ i loro attaccanti (suona il cellulare nel frattempo, “è mio padre”), dovremo essere aggressivi e domani sarà un ulteriore step”.

Su Mbappé: “Non so delle scelte che ci sono nelle altre squadre. Non so cosa sia successo, sicuramente è un assenza importante. Conosco Kylian, è uno dei più forti al mondo e se c’era ci poteva dare un grande fastidio, però come ho detto prima ci saranno altri giocatori. Conosco bene tutti loro, hanno grandissima qualità, attaccanti forti come Barcola, Kolo Muani, Zaire-Emery che giocano con me. Barcola è un talento incredibile, quindi hanno sostituti molto forti che possono darci fastidio”.

Foto: Donnarumma Instagram