Donnarumma: “La Francia è più esperta. Essere il capitano della Nazionale mi rende orgoglioso”

Donnarumma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Italia e Francia. Il portiere azzurro ha parlato degli avversari: “Mbappé ha dato tanto al Psg e a Parigi, penso che ci sarà una grande accoglienza per lui perché giocherà con la maglia della nazionale. Non ci sarà nessun tipo di problema, ogni giocatore prende le decisioni per il proprio bene. La Francia ha calciatori forti come noi, hanno sicuramente più esperienza, ma la partita si gioca 11 contro 11 su un campo da calcio. Hanno molti velocisti e ci sarà da controllare bene la partita”. Sulla fascia da capitano: “Essere il capitano della Nazionale è motivo di orgoglio, quando sei bambino sogni la maglia Azzurra. Io cerco di dare sempre il massimo, godermela e aiutare gli altri. Al Psg c’è Marquinos che è la storia del club, poi ci sono tanti leader in squadra”.

Foto: Instagram Donnarumma