Donnarumma: “Il rigore non c’era. Paura di Lukaku? Assolutamente no, solo massimo rispetto”

Al termine della gara, Gianluigi Donnarumma ha spiegato cosa ha tentato di dire a Romelu Lukaku in seguito del rigore segnato dal belga:

“Gli volevo dire qualcosa ma non mi ha risposto, gli stavo dicendo che non era rigore. Io paura di lui? Nessuna, non ho paura di nessuno, ma massimo rispetto“.

Foto: Twitter giocatore