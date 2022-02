Donnarumma: “Nell’ultima telefonata il Milan mi ha detto di aver preso un altro portiere. Non è solo colpa mia”

Ha parlato alla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Milan, Gigio Donnarumma. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Dopo tanti anni, non è mai facile separarsi dal Milan. Lì sono cresciuto come uomo e come giocatore. Poi però si sa come sono andate le cose. Tutti magari danno tutta la colpa a me, senza però guardare cos’è successo dall’altra parte. Diciamo in sintesi che l’ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Quindi è finita così. Credo che il PSG sia stato sempre nel mio destino. Ogni giorno mi fanno sentire la loro vicinanza. Sono molto contento e orgoglioso di stare qui. Da tifoso seguo tutto sempre con passione. Sento spesso i miei ex compagni e anche il mister Pioli e sono contento per come stanno andando le cose al Milan. Spero che arrivino in fondo. Ho seguito e gioito per il derby vinto. Maignan? Lo seguo con attenzione e finora mi ha fatto una bella impressione. Gli faccio i complimenti per quello che sta facendo e per come sta aiutando il Milan. Sono contento per lui e per la grandissima stagione che stanno facendo tutti i ragazzi.”

FOTO: Twitter PSG