Donnarumma: “Ibra è un fenomeno, la forza in più che ci mancava”

Gianluigi Donnarumma è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. L’estremo difensore del Milan e della Nazionale ha elogiato il suo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: “E’ una bestia, è un fenomeno e ci dà tanto. Si fa sentire tanto ed è la forza in più che ci mancava, quindi ci sta dando tanto, anche perché il tutto dipende anche dall’allenamento, si dà il massimo e si crea la mentalità vincente, ed è straordinario perché anche la partitine in allenamento non le vuole mai perdere, e ti dà una mentalità incredibile”.

Il Milan è tra le squadre più in forma dopo la ripresa del campionato: “C’era la voglia di tornare a giocare e di stare insieme, riprendendo quello che avevamo perso. Avevamo voglia di riprenderci i punti persi. Il mio sogno è quello di diventare il miglior portiere e vincere tanti titoli. Il primo è quello di diventare campione del mondo. In Nazionale stiamo bene insieme, siamo un bel gruppo. Peccato non ci sia stato l’Europeo”.

Donnarumma ha parlato anche di Stefano Pioli: “Ringrazio tanto il mister per le belle parole che spende sempre su di me. Darò sempre il massimo per lui, perché è una grande persona e un grande allenatore. Sono contento di quello che stiamo facendo in questo periodo. Stiamo veramente alla grande e spero di riuscire a raggiungere obiettivi importanti con il mister”.

Foto sito milan