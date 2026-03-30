Donnarumma: “Ho già perso due Mondiali. Dobbiamo riportare il calcio italiano dove merita”

30/03/2026 | 21:07:57

Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Bosnia che vale il Mondiale: “Siamo essere umani, inutile dire di come questa partita sia sentita anche da noi, abbiamo voglia di far bene e andare al Mondiale, c’è la tensione giusta, siamo pronti e carichi al punto giusto. Dobbiamo pensare a noi e a quello che sappiamo fare, il resto va in secondo piano. Siamo un gruppo giovane, normale ci sia un po’ di nervosismo o di adrenalina, fa parte del gioco. Quella di domani è una partita da approcciare nel migliore dei modi, senza ripetere gli errori del primo tempo con l’Irlanda del Nord. La squadra si è preparata per fare una grande partita.

Donnarumma sul percorso personale con l’Italia: “Sono orgoglioso di quanto fatto finora con la Nazionale. Ho passato gioie e dolori, ho perso due Mondiali e c’è voglia di riportare l’Italia dove merita.

Foto: sito Italia