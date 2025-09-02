Donnarumma: “Ho ammirato il Manchester City per molti anni, poterci giocare è un grande onore e un privilegio”

02/09/2025 | 11:39:04

A margine dell’ufficialità, giungono le prime parole da nuovo giocatore del Manchester City da parte di Gigio Donnarumma ai canali ufficiali del club: “Aver firmato per il Manchester City è motivo di grande orgoglio per me. Mi unisco a una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club a cui ogni giocatore del mondo vorrebbe unirsi. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora poterci giocare è un grande onore e un privilegio. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i tifosi. Giocare all’Etihad Stadium sarà davvero speciale per me. Sono molto emozionato per ciò che mi aspetta e posso promettere che darò assolutamente tutto per cercare di aiutare il Club a raggiungere ancora più successi”

foto instagram donnarumma