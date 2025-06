Donnarumma: “Gattuso ct? Sono contentissimo. È molto motivato”

24/06/2025 | 15:40:08

A margine del match vinto dal PSG contro i Seattle Sounders al Mondiale per Club, Gianluigi Donnarumma, portiere della società transalpina e della Nazionale italiana, ha avuto modo di commentare la nomina di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico azzurro: “Sono contentissimo – spiega l’estremo difensore campano ai microfoni della versione online de La Gazzetta dello Sport -. L’ho sentito un paio di volte, è molto motivato tanto quanto noi. Speriamo di fare grandi cose insieme. Sono molto contento di averlo come nuovo commissario tecnico”.

