Donnarumma: “Futuro? Sono pronto a tutto, ma la mia prima opzione è il PSG”

04/06/2025 | 15:05:38

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma ha così parlato del suo futuro: “Sul mio procuratore dico che non sapevo fosse all’Inter, io sto bene a Parigi e poi la società deciderà per il rinnovo o meno. Io sono pronto a tutto, ma ora la mia prima opzione è Parigi perché sto bene, i tifosi mi vogliono bene e la squadra mi vuole bene e spero di restare tanti anni lì”.

Poi ha proseguito: “Come ho già detto non chiudo le porte a nulla. Io mi godo il momento, magari tra qualche anno potrà cambiare qualcosa e l’Italia è il mio paese, la mia casa. Magari un giorno potrò ritornare, ma mi godo giorno dopo giorno e in questo momento sto bene. Tutto il mondo PSG ha grande fiducia in me, sto molto bene in questo momento e penso solo a godermi ciò che sto facendo e tutto il mondo Paris”.

Foto: Instagram Donnarumma