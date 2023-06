Donnarumma: “Fischi a Messi? Ognuno fa quello che vuole. A Leo auguro tutto il bene del mondo”

Gianluigi Donnarumma ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha commentato l’addio di Messi dal PSG: “Posso solo dire che è stato un piacere e un onore allenarsi e giocare con una leggenda. Gli auguro tutto il bene perché hanno fatto la storia del calcio. Poi la stagione, la Champions League, siamo usciti agli ottavi e dobbiamo migliorare. Abbiamo vinto il campionato, è una cosa difficile, non come tutti pensano. Che dobbiamo migliorare non c’è dubbio. Fischi a Messi giusti? Ognuno fa quello che vuole. Leo è la storia del calcio, è stato il migliore al mondo. Gli auguro tutto il bene poi i tifosi è normale che non sono troppo felici per questa stagione e li capiamo perché abbiamo perso un po’ troppe partite e questo non va bene. Bisogna migliorare e andare avanti l’anno prossimo“.

Foto: Donnarumma Twitter PSG