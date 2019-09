Donnarumma: “Fiorentina? Grande partita, tireremo fuori il carattere. Obiettivo Champions”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky in vista della gara contro la Fiorentina: “Mi aspetto una partita di carattere, dobbiamo essere aggressivi fin dall’inizio e fare la partita come accaduto ieri. Mi aspetto una grande partita e una grande mano anche dai nostri tifosi. Sono sicuro che disputeremo un grande match. La Champions? Ci credo, è il nostro obiettivo e dobbiamo fare di tutto per arrivarci. Il Milan merita di stare lì, siamo una squadra con tanta fame di arrivare e dobbiamo crederci tutti insieme”.

Foto: Milan Twitter