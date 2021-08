Donnarumma e la concorrenza con Navas: “Grande portiere, ma io sono qui per giocare”

Gianluigi Donnarumma ha parlato della concorrenza con Keylor Navas al PSG in un’intervista rilasciata alla rete Canal+:

“Il Psg mi ha cercato e mi ha voluto. E io ho voluto il Psg, la concorrenza non mi fa paura, Navas è un grande portiere, ma sono qui per giocare, la concorrenza fa bene a tutti e due, e anche a me, fa crescere tanto”.

Foto: Twitter PSG