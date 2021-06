Donnarumma e il PSG: non una trattativa, ma una crociata di 9 mesi

Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain, visite in corso. Non una semplice e banale trattativa per noi, ma una crociata. Una bellissima crociata durata oltre nove mesi e che è stata anche una prova di resistenza rispetto alle certezze di altri che noi non avevamo. Anzi, eravamo esattamente su un’altra sintonia. Tutto nacque il 7 settembre dell’anno quando annunciammo il suo “quasi impossibile” rinnovo con il Milan. Tutto è finito il 21 giugno (oggi) con le visite al Paris Saint-Germain, situazione da noi anticipata in tre passaggi, dal 6 giugno in poi. La Juve è stata a lungo in corsa, poi si è defilata. Il Psg si è materializzato quando per quasi tutti la pole del Barcellona era inattaccabile. Tutte le trattative sono belle, dalla Serie A all’ultima categoria, ma questa ce la teniamo stretta. E per la durata, con il vento contrario già da settembre, difficilmente ce ne sarà un’altra così. Una crociata. Bellissima.

Foto: Twitter Milan