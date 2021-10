Donnarumma e il PSG: Leonardo conferma tutte le tempistiche

Ospite del Festival dello Sport,ha confermato tutte le tempistiche relative al trasferimento dial Paris Saint-Germain. Esattamente quanto vi avevamo svelato il 6 e il 7 giugno , con l’irruzione dei francesi, fino all’11 giugno quando sono stati trovati gli accordi totali. Leonardo sottolinea come in precedenza, durante i mesi precedenti che hanno portato alla scadenza del contratto con il Milan, il PSG mai si fosse avvicinato a Donnarumma. E’ verissimo, il pallino lo aveva tenuto in mano la Juve che aveva deciso di rinunciare dopo il divorzio da Paratici e con l’avvento di Allegri. A quel punto il PSG è uscito allo scoperto e ha chiuso rapidamente l’operazione.