Donnarumma: “Dura vedere gli altri al Mondiale. Ma dobbiamo guardare al futuro senza piangerci addosso”

Gianluigi Donnarumma, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Austria: “Non ci sono alibi ma un po’ ha inciso essere qui e vedere gli altri al Mondiale, è dura ma piangerci addosso non serve a niente. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ritrovare la compattezza che avevamo prima. Bisogna trasformare in positivo quello che abbiamo sbagliato in questi mesi e lo faremo perché siamo un grande gruppo guidato da un ottimo allenatore. Vogliamo qualificarci per gli Europei per poi andare avanti”. E sulla punizione di Alaba: “Mi aspettavo questo tipo di tiro perché so che calcia in questo modo da lontano. É stato un tiro strano, ha fatto un gol incredibile. Sicuramente però non posso prendere gol da lì sul mio palo, lo analizzerò meglio per capire dove ho sbagliato”.

Foto: Instagram Donnarumma