Donnarumma: “Dobbiamo andare assolutamente al Mondiale. Nessuno meglio di Gattuso può darci fiducia”

16/11/2025 | 23:21:26

Gigi Donnarumma ha analizzato la sconfitta dell’Italia ai microfoni Rai: “Sono state due partite diverse tra primo tempo e secondo tempo, è cambiata la partita e dobbiamo migliorare in questo. A marzo ci giochiamo tanto, nel primo tempo si è vista la nostra squadra che può giocarsela contro tutti, questo non deve accadere e dobbiamo migliorare assolutamente. Dopo il 2-1 siamo usciti dal campo, non può accadere, abbiamo preso il 3-1 dopo 10 secondi, bisogna ritrovare fiducia e noi stessi, a marco ci giochiamo tanto. Non può pesare questa sconfitta su cosa accadrà a marzo, ma stasera siamo delusi e arrabbiati, nel primo tempo ho visto una squadra bellissima in campo. Con Haaland ci parlerò a Manchester, sono molto amareggiato di questa partita. Dobbiamo assolutamente andare al Mondiale e ritrovare noi stessi, dopo una partita del genere il risultato pesa, bisogna andare avanti e ritrovare fiducia, nessuno meglio di Gattuso può farlo. Ci dispiace per i tifosi, a marzo avremo bisogno anche di loro, sono convinto che tutti insieme andremo al Mondiale”.

Foto: Instagram Donnarumma