Donnarumma, dalla Francia: “Con il PSG è il punto di rottura”

12/08/2025 | 13:00:21

La storia d’amore tra Gianluigi Donnarumma e il PSG è giunta al termine. Il portiere italiano, capitano della Nazionale e cresciuto nel Milan, non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto che scade nel 2026 e di conseguenza il PSG ha optato per il pugno duro, tagliando fuori il portiere dalla lista dei convocati per il Tottenham. L’Equipe ha commentato così la separazione ormai inevitabile con il portiere di origini campane: “Donnarumma, punto di rottura.Il portiere italiano, con il contratto con il PSG che scade nel 2026, non figura all’interno dei convocati che disputerano domani la Supercoppa Europea contro il Tottenham. Il Paris, che ha comprato l’ex Lilla Lucas Chevalier, va verso l’uscita di uno degli eroi della Champions League”.

Foto: Instagram PSG