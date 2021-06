Donnarumma: “Da piccolo avevo i poster di Buffon e Dida. Al Milan il settore giovanile è fantastico”

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiano ed attualmente protagonista degli Europei, nel corso di un’intervista al sito della Red Bull ha ricordato la propria infanzia e delle prime volte tra i professionisti. “Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero uno dei numeri uno. Abitavo a Pompei con mia sorella e in camera avevo i poster di Buffon e Dida. All’inizio non mi allenavo bene, era solo un divertimento. Avevo 5 anni quando mio zio ha iniziato a portarmi al campo e ho subito capito che mi sarebbe piaciuto fare il portiere. Non ho mai avuto paura ed ero spericolato. Non era facile buttarsi su in campo di terra battuta. Il calcio è sempre stato tutto per me, quando venivano annullati gli allenamenti piangevo sempre. Devo tutto a mio zio e a mio babbo, se sono qui è anche grazie ai miei genitori. Mister Ernesto Ferraro ha sempre creduto in me, era convinto che sarei potuto arrivare in Serie A. A 13 anni ho lasciato casa, è stato emozionante ma duro. Mio zio piangeva sempre. Sono andato alla stazione e insieme ad altri tre compagni siamo partiti per andare al Milan. Ero emozionato perché andavo in una città nuova da solo, ero anche un po’ giù di morale. Siamo andati poi subito in ritiro, eravamo in un residence e avevamo tutto il primo piano. I primi giorni svegliarsi e non trovarsi a casa è stata veramente dura. Mi mancava tantissimo casa a la mattina piangevo. Alla fine ce l’ho fatta. Al Milan ho trovato un ambiente incredibile, il settore giovanile è fantastico, senza regole rigidissime. Nei momenti di difficoltà di siamo sempre dati mano a vicenda con i compagni. All’inizio ho giocato per metà anno con i giovanissimi nazionali e per l’altra metà con gli allievi regionali. Poi sono andato nella Beretti e in Primavera.

Sull’esordio in Serie A. “Il terzo anno sono andato in ritiro con la prima squadra e a ottobre ho esordito in Serie A. Ho iniziato come terzo portiere, poi è successo quello che è successo. È stata una settimana che non dimenticherò mai, sentivo che c’era qualcosa di strano, poi il sabato sono arrivato al campo per la rifinitura e mi hanno detto che Mihajlovic voleva parlarmi. Quando ti chiama il mister nello spogliatoio capisci che c’è qualcosa. Mi chiese se avevo paura di giocare in Serie A e sapeva che gli avrei risposto di no, non potevo averne. Voleva che giocassi io perché ero il più forte. L’ho ringraziato tanto per la fiducia. C’era un po’ di emozione durante la rifinitura, poi ho chiamato subito i miei genitori per dirglielo. Gli dissi di prendere il treno e di salire, non se l’è fatto dire due volte”.

