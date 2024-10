Donnarumma: “Critiche? Ho le spalle larghe. Sono contento di me stesso”

Gigio Donnarumma non sta vivendo il suo miglior momento al PSG.

Il capitano della Nazionale è finito nel mirino delle critiche, alle quali ha voluto rispondere: “Abbiamo perso due punti nel primo tempo, è un peccato”, ha detto il portiere italiano. “Nel secondo tempo è andata meglio ma l’approccio non è stato buono. Lavoreremo per migliorare. Le critiche? Non ci faccio caso. Ho le spalle larghe, quindi non è un grosso problema. Sono contento di me stesso e di come lavoriamo con la squadra. Ci impegneremo per migliorare”.

L’ex portiere del Milan guarda poi al resto della stagione e all’obiettivo di riconquistare rapidamente il primo posto in Ligue 1. “La strada è ancora lunga e non è finita, siamo solo all’inizio. Non è un grosso problema, cercheremo di migliorare per la prossima partita. Non perdiamo in trasferta da tanto ma l’obiettivo era quello di portare a casa i 3 punti”.

Foto: Instagram Donnarumma