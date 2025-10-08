Donnarumma: “Con Gattuso vogliamo scrivere nuove pagine di storia della Nazionale”

08/10/2025 | 20:34:24

Gianluigi Donnarumma ha parlato a margine della presentazione del nuovo Museo del calcio a Coverciano: “Abbiamo una grande responsabilità, abbiamo una grande storia dietro di noi. Una responsabilità in più da parte mia e di tutti i ragazzi. Dare tutto per scrivere ancora tante pagine di storia e speriamo con Gattuso di scriverne insieme tante altre. Questo museo fa venire la pelle d’oca”.

FOTO: X City