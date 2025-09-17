Donnarumma: “City unica opzione. Champions? Dobbiamo sognare in grande”

17/09/2025 | 14:50:16

A presentarsi al fianco di Pep Guardiola, in vista della sfida contro il Napoli di domani sera, è stato Gianluigi Donnarumma. Il portiere, arrivato nelle ultime ore di mercato per sostituire Ederson, ha risposto così alle domande della stampa:

“Le parole del mister? Ringrazio il mister, per me è un onore essere qua ed essere allenato da lui che ha scritto la storia del calcio. Ho tanto ancora da imparare e migliorare, è quello il mio obiettivo. Voglio sempre dare tutto me stesso per la squadra. La mia voglia era quella di venire qua, era la mia prima e la mia unica opzione. Non penso al futuro, ho già detto cosa penso del mio essere qua. Sono contento di essere al City e di far parte di questa grande squadra, spero di dare tanto a questi colori per molti anni ancora. Prima dell’estate già sapevo che il City era molto interessato a me. Poi i rapporti si sono rafforzati dopo il Mondiale per Club, ho saputo che il mister spingeva per il mio arrivo qua e questo mi ha dato grande orgoglio. Anche per questo non ho esitato ad accettare di venire qua con grande gioia ed entusiasmo, spero di dare tutto me stesso per questi colori e per questo club storico che vuole sempre vincere. E io sono qui per questo”.

Sul vincere la competizione:

“Sicuramente è uno degli obiettivi. Dobbiamo sognare in grande, ma la cosa importante è pensare gara dopo gara. Domani sarà una gara difficile, affronteremo una squadra forte in cui ci sono tanti miei compagni di Nazionale”.

Foto: Instagram Manchester City