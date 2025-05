Donnarumma chiude la porta all’Arsenal, il palo ferma Kvara, ci pensa Fabian: PSG avanti 1-0 all’intervallo

07/05/2025 | 21:48:23

Il Paris Saint-Germain conduce per 1-0 sull’Arsenal al termine della prima frazione di gioco al Parco dei Principi. I Gunners partono fortissimo, ma sulla loro strada trovano un super Donnarumma. Al 5′ il portiere italiano compie il primo intervento miracoloso su un tocco ravvicinato di Martinelli. E due minuti più tardi, il portiere del PSG si è dovuto superare anche sulla botta violenta di Odegaard. Dopo il dominio durato 15 minuti dell’Arsenal, il Psg va vicino al vantaggio al 17′: Kvara sulla sinistra cotrolla la palla e col destro lascia partire un tiro a giro che si stampa sul palo. Al 27′ i parigini la sbloccano grazie a un gran gol di Fabian Ruiz che, dal limite, col mancino buca Raya (aiutato anche da una deviazione). E il PSG ha subito la possibilità per il raddoppio con Kvara che serve Barcola, ma Raya vince il duello a tu per tu con il francese.

Foto: Instagram PSG