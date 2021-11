Donnarumma: “Che orgoglio essere stato eletto miglior portiere dell’anno. E’ stato un anno incredibile”

Gigio Donnarumma ha commentato la vittoria del Premio Yashin 2021: “È stato un anno incredibile per me. A partire dal ritorno in Champions col Milan. Poi il Campionato Europeo che è stato incredibile. Abbiamo dato gioia a tutti gli italiani e a noi stessi. Sono senza parole ripensando a quell’emozione indescrivibile. Poi sono passato al Psg e sono molto orgoglioso. Era un segno del destino perché mi hanno sempre seguito ed era destino che il mio trasferimento fosse qui. Ringrazio il presidente e il direttore Leonardo per la fiducia e spero di ripagarli sul campo dando tutto per vincere. Volevo ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata. Mio fratello che mi aiuta ogni giorno in tutto e va a lui un ringraziamento speciale. Ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto sì che questo sogno si avverasse. Così giovane e già così forte? È un orgoglio, sono ancora molto giovane e devo imparare tanto. Questo premio è il frutto del lavoro quotidiano, dei dettagli che ogni giorno costruisco. Devo ringraziare anche tutti i miei compagni e i miei ex compagni e allenatori che mi hanno aiutato e quelli attuali che mi aiutano ogni giorno a essere più forti”.

FOTO: Twitter PSG