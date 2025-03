Donnarumma: “Ce la possiamo giocare con tutte. Ci sarà da soffrire insieme, ma faremo una grande partita”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il portiere del Paris Saint-Germain e capitano della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Germania: “Siamo dispiaciuti, sul secondo gol potevamo evitarlo. Ci portiamo a casa una grande prestazioni, abbiamo creato tante opportunità. da domani lavoreremo di più e penseremo cosa migliorare per fare meglio a Dortmund. Hanno tanta qualità, non potevamo avere la palla sempre noi. Dispiace per i due gol, potevamo evitarli. La squadra l’ho vista viva a reagire bene”.

Su San Siro: “Venire qua è sempre speciale, San Siro è uno stadio unico e questo me lo porterò sempre con me. Sono cresciuto qui, grazie a chi mi sostiene da sempre”.