Donnarumma: “C’è delusione, ma il calcio è questo. Ora voglio prendermi il Mondiale”

18/03/2026 | 00:08:50

Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, ha parlato a Sky dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Queste le sue parole: “L’espulsione è stata decisiva, il calcio è così, è fatto di episodi, soprattutto la Champions. Sono fiero dei miei compagni, abbiamo fatto una grandissima partita e avuto tantissime occasioni, in 11 contro 11 sarebbe stata completamente diversa la partita. Sono stati più bravi, hanno fatto più gol di noi, penso che la qualificazione sia stata decisa all’andata, dopo è tutto in salita. Bisogna saperlo accettare, ci sono partite importanti da giocare, la delusione è tanta, ma da domani bisognerà rialzarsi perché domenica c’è già un titolo da portare a casa”.

Pensando anche all’Italia, viene ancora più voglia di rivalsa. “Assolutamente, ci sono ancora tante partite importanti da giocare, sia con il club, che con la Nazionale, saranno due gare fondamentali per riportare l’Italia al Mondiale. Oggi la delusione c’è, ma ci rialzeremo ancora più forti”. Nel primo gol subito a Madrid pensava di essere fuori area? “È stato tutto talmente veloce che ho pensato di fare meno danni possibili. Non ci ho neanche fatto caso, ma il mio obiettivo era togliermi e non fare danno alla squadra. Dopo l’ho pensato anche io vedendo il replay…”. Troppo spesso si presentano gli avversari a tu per tu con lei. “Giochiamo con una difesa un po’ alta, è un nostro modo di giocare, a volte ti porta vantaggi e altre volte svantaggi. Se non fai bene capitano uno contro uno, anche se sono in linea con la difesa… Se la palla è perfetta è faticoso arrivarci. Purtroppo in queste 2 gare è stato così, ma non cambieremo, ha portato tanti vantaggi negli anni al City. Dopo aver perso 3-0 a Madrid diventa tutto più difficile”.

Foto: sito Manchester City