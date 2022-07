Donnarumma: “Buffon îl mio idolo. Al PSG voglio vincere tutto”

Il suo passaggio la scorsa stagione dal Milan al PSG, ha fatto discutere molto i tifosi rossoneri. Ora Gianluigi Donnarumma, dopo la delusione Mondiale, è pronto a iniziare una nuova stagione a Parigi. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Carre, il portiere azzurro ha parlato di passato presente e futuro.

Queste le sue parole. “L’Europeo, non è che non abbia capito che avevamo vinto. Ma in quell’istante ti passa di tutto ed è incredibile. Dopo te ne rendi conto. È stata un’emozione indescrivibile che porterò sempre con me. Il mio idolo è sempre stato Buffon. È stato ed è il più forte di tutti, è italiano ed è il mio idolo. Io l’ho sentito tante volte in questo Europeo e mi ha dato tantissimi consigli anche su Parigi. E lo ringrazio per avermi dato consigli anche quando era in nazionale con me. Ora sono al Paris e sono emozionatissimo di essere qua, sono molto contento e come tutta la squadra voglio vincere tutto. Ibra è molto pazzo. È una parola grossa, perché lui è un bravissimo ragazzo con una mentalità incredibile, che ti fa crescere tanto, così come Verratti. Però Zlatan diciamo che al Milan mi ha aiutato tantissimo”.

Foto: Twitter PSG