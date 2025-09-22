Donnarumma: “Bello tornare a Parigi. Ho dato tutto al PSG”

22/09/2025 | 21:31:03

Gigio Donnarumma, portiere del Manchester City, è a Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro.

Il portiere italiano ha così parlato a L’Equipe: “Tornare qui, a Parigi, è un grande piacere per me. Per quattro anni è stata casa mia, è sempre un piacere venire qui. Ho lasciato tutto qui, ho dato tutto per questa maglia, per Parigi. Grazie ai tifosi per il supporto, non mi è mancato nulla. È sempre un piacere rivedere i miei ex compagni di squadra, ho un rapporto straordinario con loro e con tutto il PSG”.

Foto: X Manchester City